Négociations fédérales: le gouvernement Wilmès prolongé jusqu'au 1er octobre

La Première ministre Sophie Wilmès demandera la confiance de la Chambre le jeudi 1er octobre, au lieu du jeudi 17 septembre, ont convenu les présidents des sept partis qui négocient la formation du prochain gouvernement fédéral.



L'information a été confirmée à plusieurs sources proches des négociateurs. Les préformateurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau devraient en outre être prolongés jusqu'au 21 septembre, afin de trouver un consensus sur l'identité du futur formateur, appelé à devenir le prochain Premier ministre. Une audience téléphonique est prévue demain avec le Roi en fin de matinée.

La N-VA a demandé à Sophie Wilmès de s'en tenir à ses engagements sur un vote de confiance

Le 17 mars, l'équipe minoritaire de Sophie Wilmès a reçu la confiance de neuf partis au parlement. La N-VA n'était pas dans le lot. La Première ministre s'était engagée à redemander la confiance dans les six mois qui suivraient, soit le 17 septembre. Le coronavirus qui a contaminé le préformateur Egbert Lachaert a rendu impossible la formation d'un gouvernement d'ici à jeudi prochain, un scénario qui paraissait de toute manière très optimiste. La première réunion où les négociateurs se retrouveront physiquement ne peut se tenir avant le 18 septembre. La N-VA n'en a cure, covid-19 ou pas. "Il s'agit ici de la formation d'un nouveau gouvernement", a souligné jeudi le chef de groupe, Peter De Roover. Si le gouvernement fédéral actuel ne recevait pas la confiance du parlement, il sera en affaires courantes. "D'un point de vue institutionnel, ce sera même plus facile pour le Roi de désigner un formateur", a fait remarquer M. De Roover. La N-VA n'a toujours pas l'intention de voter la confiance. "Ce que le gouvernement a fait durant ces six derniers mois, il aurait pu le faire aussi en affaires courantes", a ajouté le chef de groupe.

Si la question de confiance était posée, l'une des pistes qui s'offre au parlement est la demande d'un report de celle-ci par motion d'ordre, si du moins la formation d'un gouvernement est en vue. Les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) pourraient poursuivre brièvement leur mission, jusqu'à ce que la question du futur Premier ministre soit tranchée entre les sept partis. Le point constitue une pierre d'achoppement des discussions de la coalition Vivaldi. Lorsqu'elle sera réglée, un formateur pourra entrer en scène pour accomplir la dernière phase de la formation avant de prendre la direction du gouvernement.