NBA - Les Lakers à une victoire de la finale de la conférence ouest

Les Los Angeles Lakers ne sont plus qu'à une victoire de la finale de conférence ouest, après leur troisième succès face aux Houston Rockets, jeudi soir à Orlando (110-100).

Les coéquipiers de LeBron James n'ont pas eu à forcer leur talent lors de ce game 4 et ont pris le large dès le deuxième quart-temps. En face, si Russell Westbrook a répondu à l'attente avec 25 points, James Harden s'est montré extrêmement maladroit avec un 2 sur 15 final aux tirs de plein jeu. Le "Barbu" a quelque peu sauvé les apparences grâce à un incalculable nombre de passages sur la ligne des lancers francs. Il a finalement achevé la rencontre avec 21 points et 10 assists. En face, les Angelinos ont pu compter sur 16 points, 15 rebonds et 9 assists de LeBron James, et surtout sur 29 points d'Anthony Davis. Rajon Rondo a une nouvelle fois fait l'étalage de son efficacité avec 11 points, 10 rebonds et 8 assists. Alex Caruso a lui enregistré un nouveau record de carrière avec 16 points. Les Lakers mènent donc 3-1 et ne sont plus qu'à une victoire de leur première finale de conférence depuis 2010, année lors de laquelle le regretté Kobe Bryant les avait menés jusqu'au titre suprême au terme d'une épique bataille face à leurs rivaux historiques des Boston Celtics. Avant d'envisager les Finals, leur chemin devrait cependant croiser celui de leurs voisins des Clippers, qui mènent également 3-1 dans leur demi-finale face aux Denver Nuggets. Une confrontation entre les deux pensionnaires du Staples Center qui serait inédite en playoffs.