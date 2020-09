Andenne: ulcéré par un freinage, un conducteur en poursuit un autre, lui fait une queue-de-poisson et frappe sur sa vitre

Une course-poursuite entre deux véhicules a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à Andenne, indique le parquet de Namur. Les deux conducteurs doivent être entendus par la police dans la journée.



Un véhicule a vraisemblablement freiné brusquement pour prendre un virage. Le conducteur qui le suivait n'a pas apprécié et l'a pris en chasse dans les rues d'Andenne. Le conducteur du véhicule poursuivi, paniqué, a pris la direction du commissariat. Son poursuivant lui a ensuite fait une queue de poisson et a réussi à le bloquer. Pour s'échapper, il est alors monté sur le trottoir et a raclé son bas de caisse, avant que la police n'intervienne.

Les images de videosurveillance indiquent également que le conducteur énervé est sorti de son véhicule après la queue de poisson et qu'il a frappé vigoureusement au carreau de l'autre.