Prévisions météo: nouveau pic de chaleur, plus de 30 degrés annoncés en début de semaine prochaine

Le temps a été sec et assez ensoleillé avec quelques cumulus ce vendredi après-midi sous des maxima qui oscilleront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 24 ou 25 degrés sur l'ouest du pays et en Lorraine belge.



Vendredi soir et la nuit suivante, le ciel deviendra peu nuageux à serein. En fin de nuit, les nuages se feront toutefois un peu plus nombreux sur le nord-ouest du pays. Les minima oscilleront entre 6 et 13 degrés. Le vent sera faible de direction variable. A la mer, il sera modéré d'ouest. Samedi, le temps restera ensoleillé en Haute-Belgique. Ailleurs, il fera un plus nuageux mais toujours sec. Les maxima oscilleront entre 20 degrés à la mer et 25 degrés dans l'extrême sud du pays sous un vent faible à modéré d'ouest puis de nord-ouest. Dimanche, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera ensoleillé. Les maxima varieront entre 20 et 26 degrés. Le vent sera faible de sud-ouest ou de direction variable dans l'intérieur des terres. Au littoral, on retrouvera un vent modéré de sud-ouest s'orientant ensuite à l'ouest-nord-ouest.

Lundi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec des températures estivales, comprises entre 25 ou 26 degrés au littoral et en Haute Ardenne, et 31 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est, s'orientant au nord-est en Flandre.

Mardi, le temps sera d'abord ensoleillé avant quelques développement nuageux. Les maxima atteindront ou dépasseront les 30 degrés sur de nombreuses régions sous un vent faible de direction variable.

Mercredi, quelques brumes ou bancs de brouillard seront possibles à l'aube. En journée, nous profiterons à nouveau d'un soleil généreux puis des nuages cumuliformes se développeront. Localement, ils pourront plus tard s'accompagner d'une averse à caractère orageux. Ce risque semble se maintenir la nuit suivante. Les températures se situeront entre 20 degrés au littoral et 30 degrés en Lorraine belge, sous un vent faible à modéré de nord à nord-ouest.

Jeudi, des éclaircies se partageront le ciel avec des passages nuageux par endroits accompagnés d'une averse. Les maxima oscilleront autour de 22 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de nord-est.