Coronavirus en Belgique: la durée de la quarantaine va-t-elle être réduite? La réponse d'Yves Van Laethem

La durée d'isolement pour les cas contact au Covid-19 est ramenée à 7 jours contre 14 en France, a annoncé vendredi après-midi le Premier ministre Jean Castex, soulignant que des "contrôles" seraient effectués pour que cette période soit respectée.

Une telle situation est-elle possible en Belgique? Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour le Covid-19, a répondu à la question de Caroline Fontenoy.

Réduire la quarantaine à 7 jours comme en France c'est envisageable chez nous?

"Oui, cela reste envisageable. Il faudrait d’ailleurs essayer de s’entendre au niveau européen. On est devant une situation qui est un imbroglio. On peut faire en faisant quelques kilomètres de l’autre côté de la frontière, ce qui est interdit à partir de la Belgique. Je pense effectivement que les voyages devraient pouvoir augmenter et en même temps, on devra avoir un système plus simple qui devra être accepté. On aura une quarantaine moins productive. On va arrêter moins de gens qui sont porteurs du virus, mais d’un autre côté on va essayer d’avoir plus de gens qui vont observer cette quarantaine. On sait que ce n’est pas terrible pour l’instant. On veut que la balance soit positive. J’espère qu’on aura une réponse dans la quinzaine devant nous."

Il faudra s’entendre aussi au niveau européen pour les voyages. Quand va-t-on pouvoir reprendre des vols longs-courriers ? Faudra-t-il attendre l’arrivée d’un vaccin ?

"Je pense que non. Partout au niveau européen et au niveau belge, la volonté est de retrouver une des longs-courriers pour les affaires, le commerce, les voyages… Comment cela va se passer ? On n’en sait rien. Ce sera en tout cas dans un contexte où la quarantaine sera simplifiée et où les tests seront simplifiés. Le port du masque sera important. C’est plus problématique quand on est parti pour 8 ou 12 heures. Il ne faudra donc pas attendre le vaccin avant de pouvoir partir en dehors de l’Europe."