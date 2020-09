Coronavirus - Epidémie de virus lors d'une croisière fluviale au Portugal avec des Belges à bord

(Belga) Une épidémie de Covid-19 s'est déclarée lors d'une croisière fluviale au Portugal de CroisiEurope, a indiqué vendredi cette compagnie, confirmant des informations des médias portugais. Un passager a été testé positif à la fin d'une croisière de huit jours. Il y avait également 35 Belges à bord. "Comme le protocole l'exige, chaque passager a été notifié et appelé pour des tests", explique Gualtiero Togneri, responsable de l'entreprise pour la Belgique. La plupart d'entre eux étaient déjà en route vers chez eux quand la nouvelle est sortie et n'ont pas pu être isolés.

A bord du "Vasco Da Gama" se trouvaient 35 Belges, 30 Français et deux Suisses. Selon la compagnie, le bateau de croisière n'était qu'à moitié plein. Le navire est parti de Porto le 31 août pour une croisière sur le Douro. À cette époque, la température était mesurée pour chaque passager. Au bout de quelques jours, l'un d'entre eux s'est senti mal. Il a été emmené à l'hôpital pour y être testé pour la COVID-19, mais le test était négatif. Quelques jours plus tard, à la fin de la croisière, un deuxième test a été effectué et il s'est avéré positif. "Comme le stipule notre protocole, chaque passager en a été informé et il lui a été conseillé de se faire tester", a déclaré CroisiEurope. Selon la krant Expresso testte ook de echtgenote van de man die als eerste ziek werd, intussen positief. Zij en haar man verblijven in quarantaine in Portugal. Volgens tvi24 hebben ook vijf bemanningsleden positief getest. Samen met vijftien andere bemanningsleden verblijven zij in quarantaine op de boot. De andere passagiers bleken al op de terugweg naar huis, waar ze zich dus best afzonderen en laten testen.