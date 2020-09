NBA - Denver survit et s'offre un sixième match face aux Clippers

(Belga) Les Denver Nuggets, pourtant largement dominés pendant les trois quarts de la rencontre, ont réussi à renverser les Clippers de Los Angeles, vendredi à Orlando (111-105) . Ils reviennent ainsi à 3-2 dans cette demi-finale de la conférence ouest.

Alors qu'ils semblaient se diriger inexorablement vers l'élimination, les Nuggets ont complètement refait surface lors des douze dernières minutes, portés par leur duo de stars Jokic (22 points, 14 rebonds) et Murray (26 points, 8 rebonds, 7 assists), bien épaulés par le vétéran Millsap (17 points) et le jeune Porter Jr, auteur de plusieurs actions décisives dans le money time. En face, les 62 points du duo Leonard (36) et George (26) n'ont finalement pas suffi. Malgré un score largement à l'avantage de son équipe à ce moment du match, Marcus Morris s'est une nouvelle fois fait remarquer négativement, à l'occasion d'un accrochage avec Paul Millsap. L'ailier californien avait déjà tristement attiré l'attention au tour précédent en agressant à plusieurs reprises le meneur des Dallas Mavericks, Luka Doncic, qu'il ne parvenait pas à contenir. Le vainqueur de cette demi-finale sera ensuite opposé au vainqueur de l'affrontement entre les Lakers et les Rockets. LeBron James et ses hommes ne sont plus qu'à une victoire de la finale dans cette série (3-1). (Belga)