Le PrideFestival s'ouvre samedi à Bruxelles sur la thématique de la santé

(Belga) Le 16e PrideFestival, prévu du 5 au 24 mai et reporté en raison de la crise sanitaire, s'ouvre samedi. Cette édition placée sous le thème "#WeCare" proposera jusqu'au 26 septembre 26 événements, dont 4 documentaires, 2 pièces de théâtre et d'autres shows, conférences et performances artistiques.

La programmation a été réduite de moitié et les événements de masse et festifs ainsi que les marches annulés. C'est le cas de la mini Pride en ouverture et de la Belgian Pride habituellement organisée en fin de festival par les 3 coupoles LGBTQI+ (Lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queers, intersexes et autres) du pays, dont la RainbowHouse qui se focalise sur le contenu politique de l'événement. Des règles sanitaires pour limiter la propagation du Covid-19 seront d'application. Les événements seront accessibles sur réservation et des bénévoles veilleront au port correct du masque et à la désinfection des mains. En compensation des limitations de places, des événements seront diffusés en ligne, ce qui permettra potentiellement d'élargir le public à des personnes ne se rendant habituellement pas à ce type d'événements. La santé sera le fil rouge du festival. Il s'ouvrira avec l'exposition Backstages de l'artiste Deborah Gigliotti, qui dévoile les coulisses des cabarets burlesques, transformistes et "Drag" bruxellois. Marc Martin exposera par ailleurs les rencontres masculines aux abords des toilettes publiques et une conférence explorera les espaces lesbiens. La fête de clôture sera remplacée par une soirée cabaret à l'espace LaVallée. Les organisateurs travaillent encore à mettre en route une Rainbow Karavan d'ici fin septembre pour aller nouer le dialogue avec les Bruxellois des différentes communes de la Région. (Belga)