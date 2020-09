Un conducteur tente d'échapper à la police à Florenville et finit par percuter un train: pas de blessés

Un délit de fuite s'est soldé par une collision entre une voiture et un train de marchandises, dans la nuit de vendredi à samedi, vers 03h00, à Florenville, a indiqué le parquet du Luxembourg. L'accident n'a pas fait de blessés.



La police a d'abord voulu interpeller, vers 03h00, un individu qui roulait de façon suspecte dans Florenville à bord d'une BMW. Le conducteur s'est soustrait et a réussi à semer les policiers. Il a alors été chercher son ex-compagne, a raté un virage à angle droit à Lacuisine (Florenville) et, après plusieurs tonneaux dans les champs, la voiture est tombée sur la voie ferrée, sur le toit. Les deux passagers ont réussi à sortir du véhicule, et, entendant un train arriver, se sont écartées.

Le train de marchandises a alors percuté la carcasse de la voiture. Un choc très violent s'en est suivi et le train a mis un kilomètre à s'arrêter. La voie de chemin de fer a dû être fermée. Le conducteur de la voiture, qui était sous l'influence de stupéfiants et pas en ordre au niveau du véhicule, a été retrouvé et privé de liberté.