Les incendies aux États-Unis ont aussi un impact chez nous: un voile blanc se forme dans le ciel

En observant les dernières lueurs du jour, vous avez peut-être constaté comme Bernard hier soir un coucher de soleil différent par rapport à d'habitude. En effet, un aspect laiteux peut être observé par endroit dans le ciel de la partie nord de la France et en Belgique. Depuis Jemeppe-sur-Meuse, Bernard a pu capturer plusieurs images de ce voile blanchâtre devant le soleil.



©BERNARD RADELET

En cause : les gigantesques incendies qui sévissent à des milliers de kilomètres d'ici. Une partie de la côte ouest de l'Amérique du Nord est actuellement frappée par ces mégafeux et les fumées qui en émanent sont transportées dans l'atmosphère jusque chez nous. Un phénomène possible grâce au jet stream. En montant dans le ciel, les fumées finissent par atteindre la stratosphère à une dizaine de kilomètres d'altitude et se retrouvent prise dans ce courant d'air circulant de l'Amérique du nord vers l'Europe comme le montre l'animation suivante.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Les résidus qui arrivent jusqu'en Belgique restent bien moins importants que dans l'ouest américain où une atmosphère aux allures apocalyptiques s'est abattue sur de nombreuses villes. En plus de la concentration élevée de particules fines dans l'air, les épaisses nappes de fumées agissent comme un filtre sur la lumière du jour. Les couleurs bleutées du spectre que l'œil humain est capable de percevoir sont bloquées, seules les teintes rouges sont désormais visibles. Ce qui donne ces images impressionnantes.



Le célèbre Golden Gate à San Francisco pris dans une épaisse nappe de fumée ©AFP



©AFP