Espagne: l'héritière du trône en quarantaine après un cas de Covid dans sa classe

L'héritière du trône espagnol, la princesse Leonor, va devoir observer une quarantaine après la détection d'un cas de Covid-19 parmi ses camarades de classe, a-t-on appris auprès du palais royal.



"Après la détection d'un cas positif de Covid-19 chez l'un des élèves de la classe de la Princesse des Asturies, l'école a recommandé aux parents que les élèves de cette classe ne viennent pas durant les 14 prochains jours", a indiqué à l'AFP un porte-parole du palais. Agée de 14 ans, la fille du roi Felipe VI venait de faire sa rentrée mercredi dans un établissement privé de Madrid.

Premier pays d'Europe à avoir dépassé les 500.000 cas

Elle "fera un test PCR" pour vérifier si elle n'a pas été contaminée, a ajouté ce porte-parole, précisant que le roi, chef de l'Etat espagnol, et la reine avaient "prévu pour le moment de maintenir leurs activités officielles".

L'Espagne est le premier pays d'Europe à avoir dépassé cette semaine le demi-million de cas de Covid-19 et a notifié vendredi plus de 12.000 cas par rapport au bilan de jeudi, un record depuis le début de la pandémie. La rentrée scolaire y a été marquée par de strictes mesures sanitaires, comme le port du masque à tout moment à l'école dès 6 ans, et par la crainte de nombreux parents de remettre leurs enfants à l'école.