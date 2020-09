Faux sites, mails dangereux, SMS douteux: le nombre de fraudes EXPLOSE depuis le début de la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaires, les arnaqueurs de frottent les mains. Ces derniers redoublent de créativité et sont très actifs. Le nombre de signalements est d'ailleurs anormalement haut !

Les arnaques sont de plus en plus nombreuses sur internet. C'est ce qu'affirme le SPF Économie et la Ministre des consommateurs. Ils font référence aux tentatives d'arnaqueurs qui veulent s'emparer de vos données bancaires pour détourner de l'argent.

Pour cela, ils ont recours à des techniques connues mais diablement efficaces: préparation de faux concours, envoi de SMS au nom de services connus ou encore création de faux site d'information pour crédibiliser leur information. "Ils sont vraiment très intelligents dans leur méthode de travail. Toutes les tranches d'âge sont touchées par ces fraudes", précise Nathalie Muylle (CD&V), Ministre des consommateurs.

Depuis le début de la crise, nous passons plus de temps devant nos écrans. Une aubaine pour ces fraudeurs. Résultat: 4601 signalements effectués au mois d'avril, 23.362 depuis le début de l'année, soit déjà presque autant que sur toute l'année 2019.

Pour éviter que trop de citoyens ne tombent dans le panneau, le SPF Économie a lancé une campagne de sensibilisation.