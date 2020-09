La tempête Sally, en route vers les Etats-Unis, se transforme en ouragan

(Belga) La tempête tropicale baptisée Sally est en train de se muer en ouragan de catégorie 1 alors qu'elle se développe au-dessus du Golfe du Mexique. Sally se dirige vers les Etats-Unis, où elle devrait arriver mardi par l'est de La Louisiane.

C'est donc proche de la Nouvelle-Orléans, la ville qui fut durement touchée par l'ouragan Katrina en 2005, que Sally devrait fouler le sol américain. L'ouragan ne devrait toutefois pas être aussi féroce que Katrina, mais il sera accompagné de vents soufflant à 150 km/h et devrait provoquer de fortes précipitations. D'après les estimations, 300 millimètres de pluie pourraient tomber en l'espace de deux jours. De puissantes vagues et marées pourraient également être à l'origine d'inondations. En Louisiane, le gouverneur John Bel Edwards a déclaré l'état d'urgence. Il a également appelé les habitants à se préparer à l'arrivée de Sally. En août, les Etats de Louisiane et du Texas, dans le sud des Etats-Unis, ont été touchés par le violent ouragan Laura, de catégorie 4 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui en compte cinq. Des vents soufflant à 240 km par heure y ont été mesurés. Au moins 15 personnes sont mortes, tandis que les dégâts ont été estimés à 10 milliards de dollars. (Belga)