Sectes et meurtres collectifs au Panama : 2e découverte d'une fosse commune

(Belga) Une deuxième fosse commune a été découverte dans une région indigène reculée du Panama où des meurtres collectifs attribués à des sectes religieuses ont été commis cette année, a annoncé lundi le parquet du Panama.

Les enquêteurs ont découvert "une fosse clandestine (...) près de la rivière Chucara, dans le district (de l'ethnie) Ngäbe Buglé", à environ 350 km à l'ouest de la capitale, et ont entrepris "d'exhumer les ossements", a précisé le parquet sur son compte Twitter. A ce stade de l'enquête, il n'a été possible de déterminer "ni le sexe, ni le nombre des personnes" enterrées, a indiqué à la presse Azael Tugri, représentant du parquet dans le district Ngäbe Buglé. La fosse commune se trouvait à 10 heures de marche, dans une zone montagneuse d'accès difficile, a-t-il précisé. Selon une source proche du dossier consultée par l'AFP, "la découverte fait suite à l'enquête" sur une secte dont le leader présumé a été arrêté mercredi après une traque de 24 jours par la police sur le territoire indigène. Une opération précédente avait permis le 15 août de libérer trois enfants âgés de trois mois, 10 ans et 15 ans, qui avaient été enlevés par la secte. Trois autres enfants sont toujours portés disparus. Une demi-douzaine de membres de la secte ont été inculpés de "viols et mauvais traitements sur mineurs". S'il s'avère que les ossements sont ceux des enfants disparus, il s'agirait du deuxième cas de meurtres collectifs commis par une secte au Panama depuis le début de l'année. Une première fosse commune contenant les corps de six enfants et d'une femme enceinte, tués lors d'un rituel, avait été découverte en janvier, également sur un territoire de l'ethnie Ngäbe Buglé.