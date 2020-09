Feux de forêt aux Etats-Unis - Trump balaie les inquiétudes sur le climat: "Ça finira par se refroidir"

(Belga) Donald Trump a balayé lundi les inquiétudes sur le climat en soulignant qu'il finirait "par se refroidir" lors d'une réunion d'information en Californie sur les incendies qui ravagent la côte ouest depuis plus d'une semaine.

"Ça finira par se refroidir", a assuré le président américain lors d'un échange avec Wade Crowfoot, un responsable local de l'agence de protection des ressources naturelles de Californie, à Sacramento. "Je ne pense pas que la science sache réellement", a ajouté le candidat républicain, qui tient régulièrement des propos climato-sceptiques. "Cela ne va pas se refroidir en vérité Monsieur le président #lechangementclimatiqueestréel", a réagi sur Twitter M. Crowfoot, assortissant son message d'un graphique sur l'augmentation des températures en Californie. "Les preuves observées parlent d'elles-mêmes: le changement climatique est réel et il aggrave" les incendies, a aussi insisté Gavin Newsom, gouverneur de Californie. Des dizaines de brasiers dévastent la côte ouest des Etats-Unis depuis des jours et ont déjà fait au moins 35 morts depuis le début de l'été, dont 27 rien que cette semaine dans les trois Etats de Washington, Oregon et de Californie. Les incendies qui se multiplient à travers le globe sont associés à divers phénomènes anticipés par les scientifiques en raison du réchauffement de la planète. L'augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroit est ainsi une combinaison idéale pour le développement des feux. (Belga)