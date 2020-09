France: de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus flashés

Les Belges restent les étrangers les plus flashés en France : l'été dernier, 85.000 compatriotes ont été flashés chez nos voisins du sud, selon les chiffres de l'organisation de mobilité VAB. Cela représente 17% de moins qu'un an plus tôt - en raison du Covid-19 - mais comme de nombreux Belges ont décidé de partir en vacances près de chez eux, la baisse n'est pas considérable, a précisé le VAB.



Les Belges sont principalement partis en vacances en voiture dans leur propre pays ou dans les pays voisins. "Les chiffres relatifs aux pannes l'ont également démontré", a ajouté la porte-parole Joni Junes. "Une panne sur deux s'est produite en France cet été. L'année dernière, c'était quatre sur 10." Si l'on observe la situation depuis le début de l'année, on constate une diminution notable du nombre de Belges flashés. "Nous avons enregistré une baisse de 31,3%", a indiqué Mme Junes.