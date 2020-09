Le dossier du fipronil devant le tribunal en avril 2021

(Belga) Le dossier "fipronil", relatif à une contamination d'œufs par cet insecticide durant l'été 2017, a été introduit mardi devant le tribunal correctionnel d'Anvers. Des centaines d'exploitations avicoles avaient été bloquées en Belgique et aux Pays-Bas. Sept personnes et quatre entreprises sont poursuivies. Selon le calendrier fixé, le dossier sera traité les 22, 23 et 30 avril 2021.

En Belgique, près de deux millions de volailles et 77 millions d'oeufs avaient dû être détruits, après le signalement à l'Afsca le 2 juin 2017 de la présence de fipronil dans des oeufs d'une usine de Saint-Nicolas. L'Union européenne interdit l'emploi de cette substance chez les animaux producteurs de denrées alimentaires. L'Afsca avait ouvert une enquête. L'origine de la contamination provenait d'un nouveau traitement contre le pou rouge utilisé par la firme néerlandaise Chickfriend, liée au fournisseur belge de produits sanitaires Poultry-Vision. Le 19 juillet 2017, une enquête judiciaire avait également été ouverte à Anvers et des perquisitions avaient eu lieu dès le lendemain. Cette enquête avait mis en lumière "un commerce illégal dans lequel des produits antiparasitaires, dont du fipronil, étaient ajoutés à des produits légaux, entraînant des risques pour la santé humaine", selon le parquet. La chambre du conseil d'Anvers a décidé en février dernier de renvoyer en correctionnelle cinq hommes de 27, 35, 48, 52 et 64 ans, originaires de Ravels, Kortemark, Melle, Houthalen-Helchteren et Libramont-Chevigny, ainsi que deux femmes de 36 et 37 ans d'Anvers et de Chaam, aux Pays-Bas. Elle a aussi renvoyé quatre entreprises de Ravels, Torhout, Melle et Hamois devant le tribunal. Les faits sont qualifiés, entre autres, "d'organisation criminelle", de "faux en écriture", "blanchiment", "commerce de gros de médicaments vétérinaires sans licence et sans autorisation de mise sur le marché". (Belga)