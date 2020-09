Réchauffement climatique: Greenpeace attaque l'Espagne en justice

(Belga) Greenpeace et deux autres ONG ont annoncé mardi une action en justice contre le gouvernement espagnol, qu'elles accusent de ne pas agir assez pour lutter contre le réchauffement climatique.

Cette décision fait suite à des actions similaires dans d'autres pays européens, notamment la France, l'Allemagne et les Pays-bas. Le gouvernement néerlandais a ainsi perdu en 2018 un procès historique sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'action en justice, que les trois ONG décrivent comme une première en Espagne, a été intentée auprès de la cour suprême. Greenpeace et ses deux co-plaignants, Écologistes en Action et Oxfam, demandent à la cour d'ordonner au gouvernement espagnol d'"accroître ses ambitions climatiques" afin de respecter ses engagements internationaux, selon leur communiqué commun. "Il n'y a qu'une seule voie pour éviter un changement climatique dévastateur: réduire drastiquement et rapidement les émissions de CO2 et accélérer la transition écologique", a affirmé le président de la branche espagnole de Greenpeace, Mario Rodriguez, cité par ce communiqué. Les trois ONG estiment que l'Espagne n'en fait pas assez pour respecter l'accord de Paris sur le climat, qui vise à contenir la hausse de la température globale "bien en dessous" de 2°C, et si possible à 1,5°C, par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle. Le premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a présenté la lutte contre le changement climatique comme une priorité depuis son investiture en juin 2018. Son gouvernement ambitionne ainsi que 70% de l'électricité du pays provienne d'énergies renouvelables d'ici à 2030 et 100% d'ici à 2050. Ces chiffres sont en accord avec les objectifs de l'Union européenne, mais les mouvements écologistes estiment que les avancées sont trop lentes. (Belga)