500 passagers de la SCNB coincés en pleine chaleur dans un train pendant 2h: "Insupportable sans climatisation!"

Ce mardi, un train de la SNCB au départ de Bruxelles est resté coincé en pleine chaleur entre Hennuyère et Braine-le-Comte durant environ 2 heures. A l'origine du problème, se trouve un défaut technique. Les passagers ont reçu de l'eau en gare de Braine-le-Comte et en gare de Mons.

500 passagers de la SNCB sont restés coincés dans un train durant à peu près 2h. Plusieurs d'entre eux nous ont avertis de la situation via le bouton orange Alertez-nous. "On est bloqués sans air conditionné et sans eau", nous a écrit un client de la société de chemins de fer. Le train avait quitté Bruxelles à 17h05. Vers 17h30, il s'est arrêté en pleine campagne entre Hennuyère et Braine-le-Comte. "Les conditions sont insupportables au vu de l'absence d'air conditionné", nous a dit Benoît, un autre passager. "On vient tout juste de recevoir de l'eau", nous décrivait un autre témoin, joint par téléphone vers 19h15.

Selon ces passagers, la police s'est rendue sur place ainsi qu'une ambulance. "Une personne aurait fait un malaise en raison de la chaleur", a estimé un témoin.

Selon Elisa Roux, porte-parole de la SNCB, un défaut technique est à l'origine de la panne. "Le train est reparti à 19h45, explique-t-elle par téléphone. Les passagers recevront de l'eau supplémentaire en gare de Braine-le-Comte et de Mons, dès qu'ils arriveront sur place".