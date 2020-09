Parkings à Namur: dix nouveaux sites gratuits (660 places) mis en place

Dix nouveaux parkings malins sont accessibles aux alentours du centre de Namur. Ce qui représente 600 places (1079 au total car déjà 6 parkings de ce type sont opérationnels). Ce stationnement gratuit en périphérie incite ensuite à utiliser un autre mode de déplacement : le bus, le train, le vélo ou ses 2 jambes pour rejoindre son lieu de travail à Jambes ou Namur. Ces parkings sont libres d'accès. Des panneaux permettant de les identifier sont en train d'être installés.

Ils se destinent en particulier aux travailleurs et à ceux qui souhaitent passer plusieurs heures en ville, où le stationnement est payant et limité dans le temps. Six parkings malins étaient déjà opérationnels. Les dix nouveaux sont situés sur des parkings de grands magasins (comme le Décathlon de Loyers), de halls sportifs (celui de Beez), des parkings de gares (celle de Marche-les-Dames) ou à des endroits stratégiques comme le zoning industriel de Rhisnes, la rue d'Arquet à Bomel ou encore la rue de Jambes à Dave.

"C'est vraiment l'objectif d'avoir ces poches de parking aux entrées de la ville, laisser sa voiture en sécurité et gratuitement et puis on prend un autre mode" explique Stéphanie Scailquin, échevine de la mobilité à Namur. L'objectif est d'inciter les automobilistes à changer leurs habitudes.