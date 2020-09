 Comment consommez-vous la télé? Voici les résultats d'un sondage sur les habitudes des Belges francophones

Le magazine Ciné Télé Revue a réalisé un sondage sur les habitudes de consommation télévisuelles et de streaming des Belges francophones. Un chose est certaine, les habitudes de la population varient en fonction de l'âge...

Qui regarde le plus la télé?

Pour effectuer cette enquête, 1.004 personnes qui résident en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été sondées.

Il en ressort que la majorité des Belges francophones (84%) continue de regarder la télévision quotidiennement ou de temps en temps. Chez les 40-50 ans, le taux atteint 90%.

79% des Belges francophones regardent la télévision en famille, selon la compatibilité des programmes avec les âges de leurs enfants.

Regarder la télévision traditionnelle est une affaire d'âge. Seulement 31% des moins de 19 ans déclarent qu'ils regardent la télévision quotidiennement. Ce taux passe à 71% chez les 40-50 ans.

12% des moins de 19 ans et 7% des moins de 30 ans ne regardent jamais la télévision traditionnelle. Dans ces deux tranches d'âge, ceux qui la regardent déclarent que leur intérêt s'est "érodé".

57% des moins de 19 ans et 38% des moins de 30 ans la regardent moins souvent qu'avant. Les personnes qui ont dit consommer moins de télé traditionnelle, déclarent opter pour les offres fournies par les plateformes digital (streaming, YouTube ou Internet au sens large).



© Pixabay

Pour quelles raisons regardent-ils la télé?

Les Belges francophones regardent la télévision avant tout pour se divertir (films et séries). Ces personnes sont particulièrement les moins de 19 ans et les plus de 40 ans.

Ensuite, ils regardent la télévision pour s'informer (journaux télévisés et émissions d'informations). Ces personnes sont particulièrement les 40-50 ans.



© Pixabay



En direct ou en décalé ?

72% des sondés continuent de regarder la télévision en direct, avec 84% chez les 40-50 ans.

43% des moins de 19 ans regardent les émissions en décalage sur les réseaux sociaux.

Quel est le support préféré?

Pour regarder les émissions et programmes, le support préféré des Belges francophones reste l'écran de télévision, avec 87% des 40-50 ans. Ce taux diminue chez les plus jeunes. Les moins de 30 ans consomment de plus en plus d'autres types d'écrans comme ceux des ordinateurs ou des smartphones.



© Pixabay

S'informer sur les programmes TV

Les décodeurs des fournisseurs TV restent les outils les plus utilisés pour s'informer sur la grille des programmes. 73% des sondés consultent systématiquement ou occasionnellement les programmes via ce biais. Toutes les tranches d'âges partagent cette pratique. Ensuite, viennent Internet et les magazines pour découvrir la grille.

Émergence du streaming

Sur tous les sondés, un tiers seulement (31%) n'est pas abonné à un fournisseur de streaming. Le reste a un abonnement d'une plate-forme digitale.

34% des utilisateurs de Netflix consultent au moins une fois par jour le contenu de l'offre du site. Le choix des programmes sur ce type de plateformes est influencé par le bouche à oreille et au hasard.

"Cette situation s’explique probablement par l’absence d’une référence fiable qui guide les consommateurs dans leurs choix dans le domaine du streaming", détaille le Ciné Télé Revue dans son enquête.





© Pixabay

28% des sondés regardent plus souvent l'offre du streaming qui a pris le pas sur la télévision traditionnelle, une tendance très marquée chez les moins de 30 ans (45% chez les 19-20 ans et 39% chez les 20-29 ans).

La progression du digital est inéluctable et son marché ne cesse de se diversifier. La situation sanitaire actuelle a accentué cette tendance déjà marquée.

L'enquête du Ciné Télé Revue se base sur un échantillon de 1.004 francophones âgés de 16 à 50 ans et qui résident en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans le respect des quotas portant sur les principaux critères socio-démographiques.