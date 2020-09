Voyages à l'étranger: la liste des destinations a été mise à jour, la France devient encore plus rouge

Deux nouveaux départements français touristiques passent en zone rouge dans le sens des allers et celui des retours, selon les Affaires étrangères belges. Il s'agit du département du Nord et du département du Pas-de-Calais.

Le ministère des Affaires étrangères met régulièrement à jour les destinations où les Belges peuvent se rendre (ou pas) suite à la mise en place d'un système de codes couleur (rouge, orange, vert).

Pour rappel, un pays peut se trouver en zone verte (donc accessible aux voyageurs) mais certaines de ses régions peuvent être en zone orange voire rouge. Il est important de dérouler toute la page et de vérifier dans chaque code couleur si votre destination prochaine y figure.

Deux départements français prisés des Belges ont été ajoutés à la liste rouge dans le sens des départs et des retours: le département du Nord (59) et le département du Pas-de-Calais (62).

Dans le sens des départs : zones classées ROUGE



Pour rappel, il n'est pas possible de voyager dans les zones classées en rouge.

Andorre, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, Monaco et la Roumanie sont des pays entièrement classés rouge. Certaines zones de la Croatie (Provinces de Split-Dalmatie, de Brod-Posavina, de Dubrovnik-Neretva, de Požega-Slavonie, de Virovitica-Podravina, de Lika-Senj, de Zadar et de Šibenik-Knin), de l'Espagne (tout le territoire est rouge à l'exception des îles de Tenerife, El Hierro, La Gomera et La Palma), de la France (Ville de Paris ; Départements de l’Ain, des Alpes-Maritimes, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Côte-d’Or, de l’Essonne, du Gard, du Gers, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Gironde, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, des Hauts-de-Seine, de l’Hérault, d’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère, de la Loire, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Martinique, de Mayotte, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, de la Réunion, du Rhône, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, de la Seine-Maritime, de la Seine-Saint-Denis, de Tarn-et-Garonne, du Val-d’Oise, du Val-de-Marne, du Var, du Vaucluse, de la Vienne, des Yvelines), des Pays-Bas (provinces de Hollande-Méridionale et de Hollande-Septentrionale), de la République tchèque (régions de Prague, de Bohème centrale, du Sud-ouest, du Nord-est, du Sud-est), du Royaume-Uni (North West England) et de Suisse (cantons de Fribourg et de Vaud) figurent aussi sur cette liste rouge.

Dans le sens des retours : zones classées ROUGE

Dans le sens des retours, il est obligatoire de se soumettre à une quarantaine et un test au retour des zones classées en rouge.

Andorre, Monaco et la Roumanie sont des pays entièrement classés rouge dans le sens des retour. Plusieurs zones de l'Autriche (le Land de Vienne (à partir du 18/09 à 16h00), de la Croatie (Provinces de Split-Dalmatie, de Brod-Posavina, de Zadar, de Šibenik-Knin, Dubrovnik-Neretva et de Požega-Slavonie et, à partir du 18/9 à 16h00, les régions de Virovitica-Podravina, de Lika-Senj), de l'Espagne (tout le pays est rouge à l'exception des îles de Tenerife, El Hierro, La Gomera et La Palma), de France (Ville de Paris ; Départements de l'Ain, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Côte d'Or, de l'Essonne, du Gard, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Gironde, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, des Hauts-de-Seine, de l’Hérault, du Loiret, de la Martinique, de la Réunion, du Rhône, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise, du Val-de-Marne, du Var, du Vaucluse et des Yvelines, et à partir du 18/9 à 16h00, les départements de l’Aveyron, du Gers, d’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère, de la Loire, du Maine-et-Loire, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne, de la Vienne), de Hongrie (Budapest à partir du 18/09 à 16H00), des Pays-Bas (provinces de Hollande-Méridionale et de Hollande-Septentrionale à partir du 18/9 à 16h00), de la République tchèque (région de Prague et, à partir du 18/09 à 16h00, celles de Bohème centrale, du Sud-ouest, du Nord-est, du Sud-est), du Royaume-Uni (North West England à partir du 18/9 à 16h00) et de Suisse (canton de Fribourg, et à partit du 18/9 à 16h00, le canton de Vaud) figurent également sur cette liste rouge.

