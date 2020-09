Rare découverte de cinq diamants bleus en Afrique du Sud

(Belga) Cinq diamants bleus, à la transparence et au brillant exquis, ont été trouvés récemment en Afrique du Sud, a annoncé mercredi leur heureux propriétaire.

Petra Diamonds Limited a précisé qu'ils avaient été découverts la même semaine dans sa mine principale de Cullinan, située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale Pretoria. Chaque pierre est individuelle, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas issues d'un plus gros diamant fractionné, et leur poids varie de 9,61 à 25,75 carats. "Les diamants bleus sont si rares qu'il n'existe pas de statistiques officielles à leur sujet", explique Petra dans un communiqué, soulignant qu'il était très "inhabituel" de trouver "cinq pierres de haute qualité en même temps". La mine de Cullinan est la principale source de diamants bleus au monde. La dernière découverte de diamant bleu significative dans cette mine remonte à septembre 2019, avec un specimen de 20,08 carats qui a été vendu 12,6 millions d'euros à un acheteur anonyme. (Belga)