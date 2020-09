Ligue des Champions de basket - Ostende s'incline à Tenerife et voit son parcours s'arrêter aux portes du Final 8

(Belga) Ostende a été battu 62-54 à Tenerife mercredi soir lors de la troisième manche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de basket. Les champions de Belgique ne disputeront donc pas le 'Final 8' de l'édition 2019-2020 de la compétition qui sera organisé à Athènes du 30 septembre au 4 octobre.

Ostende, seule équipe belge encore en lice, devait se rendre à Tenerife le 17 mars pour y disputer la manche décisive de son huitième de finale, les deux équipes ayant remporté un duel, mais cette dernière a été reportée. Contre une équipe de Tenerife qui a déjà repris la compétition samedi dernier en affrontant le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, Ostende a pris un départ timide. Mais les Côtiers, menés 17-10 après le premier quart-temps, ont inversé la tendance avant la mi-temps (30-30). Coupable de 16 pertes de balle, Ostende a été distancé au retour des vestiaires, victime des paniers du meneur brésilien Marcelinho Huertas, ancien joueur des Los Angeles Lakers. Malgré les 13 points et 12 rebonds de Thomas Welsh, les troupes de Dario Gjergja ne sont pas parvenues à revenir dans le 'money time'. Tenerife et les Français de Dijon, qui ont battu les Russes de de Nizhny Novgorod 75-67, rejoignent l'AEK Athènes (Grèce), Saragosse (Espagne), Nymburk (République tchèque), l'Hapoel Jérusalem (Israël), San Pablo Burgos (Espagne) et Türk Telekom (Turquie) dans le Final 8. Les quarts de finale de la compétition sont prévus le 30 septembre et le 1er octobre, les demi-finales le 2 octobre et la finale le 4 octobre. Le championnat belge doit reprendre ses droits le week-end du 7 novembre. (Belga)