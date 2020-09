Ces pompiers découvrent leur caserne détruite par les flammes en Californie: "C'était notre maison"

À Berry Creek, en Californie, une caserne de pompiers a été complètement détruite par les incendies qui ravagent la région. Deux des hommes de feu découvrent les dégâts de retour d'une intervention.

Des incendies font rage depuis des semaines dans l'ouest des Etats-Unis. Plus de deux millions d'hectares au total sont déjà partis en fumée et des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer leurs domiciles, dont des centaines ont été réduits en cendres. Plus de 17.000 pompiers sont à pied d'œuvre dans l'Etat de Californie, le plus toucher du pays avec quelque 25 foyers d'envergure.

À Berry Creek, deux pompiers volontaires ont eu la triste surprise de découvrir leur caserne complètement détruite alors qu'ils revenaient d'une mission. "C'est la caserne qu'on a construite il y a 35 ans, moi ça fait plus de 28 ans que je suis ici, confie Reed Rankin. On a agrandi, on a fait des travaux."

"C'était notre maison quand on n'était pas à la maison, quand on travaillait, ajoute Zach Gable. Quand on est parti cette nuit-là, on ne pensait pas voir ça en revenant, tout a disparu. Mais c'est comme ça (…) Quand on a compris que l'incendie arrivait, qu'on allait avoir des problèmes, on a commencé à évacuer les gens, c'est notre boulot, c'est ce qu'on a fait cette nuit-là. On a évacué les gens de Berry Creek. Ceux qui sont restés n'ont pas réussi à s'en sortir."

Reed Rankin, qui avait travaillé lors de l'incendie de Paradise en novembre 2018, explique que Berry Creek sera "reconstruite". "Cela va prendre du temps, la roue sera lente à tourner, mais on va travailler dur. Je vais rester à Berry Creek et aider les gens."