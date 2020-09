Les vélos Jump, désormais gérés par Lime, de retour dans les rues de Bruxelles ce vendredi

(Belga) Les vélos électriques rouges Jump font leur retour dans les rues de Bruxelles ce vendredi, après plusieurs mois de suspension du service due à la crise sanitaire, annonce Lime, l'opérateur américain de trottinettes, qui a repris cette activité à Uber il y a quelques mois.

Les vélos rouges, en circulation depuis avril 2019 à Bruxelles, avaient été suspendus à la mi-mars dans la foulée des mesures de confinement décrétées par le gouvernement fédéral. Dès ce vendredi, ils feront progressivement leur retour dans la capitale, "aux bons endroits et au bon moment afin de les intégrer utilement et harmonieusement dans l'espace public bruxellois", indique Lime. Les deux-roues seront disponibles sur les applications Lime et Uber. La flotte initiale de 500 vélos augmentera progressivement en fonction de la demande, tandis que le prix de déblocage est de 1 euro et de 0,20 centime par minute d'utilisation. Avec Jump, Lime dit vouloir répondre au besoin de déplacements courts pouvant être effectués par des moyens de mobilité verte. "Le retour de cet acteur international de la mobilité partagée montre que la mobilité active a le vent en poupe à Bruxelles. Je me réjouis que la palette de solutions vélos proposée aux Bruxelloises et aux Bruxellois s'étoffe chaque jour un peu plus", commente Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité. "L'adoption phénoménale des trottinettes Lime post-Covid nous encourage à offrir encore plus d'options aux utilisateurs avec les vélos Jump", pointe de son côté Romain Dekeyser, responsable des opérations de Lime en Belgique. Depuis le lancement des services à Bruxelles, les utilisateurs de Lime ont réduit de 25% leurs trajets en voiture et 35% d'entre eux déclarent utiliser moins souvent leur véhicule. (Belga)