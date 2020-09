"On a chaud": fin des vendanges aujourd’hui au domaine du Chant d’Éole, près de Mons

Les vendanges se terminent ce vendredi au domaine du chant d'éole à Quévy le Grand au sud de Mons. Situé au pied des éoliennes, ce vignoble de 15 hectares accueillait ce jeudi 80 bénévoles venus cueillir le raisin, une tradition depuis 2013.



"C'est très physique. On a chaud", confie Sandra, bénévole. Elle a bien choisi son moment puisque cette année, grâce à la météo, la récolte est exceptionnelle. "La qualité de raisin au niveau sucre et de l’acidité est très très bonne. Donc on va faire une cuvée exceptionnelle", se réjouit Hubert Ewbank, directeur général du domaine du chant d'éole.



Environ 100.000 bouteilles sont produites ici chaque année. Un vin effervescent bien de chez nous, reconnu comme l’un des meilleurs au monde.