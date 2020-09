24 Heures du Mans: Une Toyota en pole mais une Rebellion en seconde position

La Toyota N°7 de Mike Conway/Kamui Kobayashi/José-Maria Lopez partira en pole position samedi pour la 88e édition des 24 heures du Mans, la Rebellion N°1 de Gustavo Menezes/Norman Nato/Bruno Senna parvenant toutefois à s'intercaler entre les deux voitures japonaises engagées.

Les 25 concurrents les plus rapides lors des essais qualificatifs se sont départagés vendredi lors d'une hyperpole. En principe, il s'agissait des six concurrents dans chacune des quatre catégories mais les LMP1, les plus rapides, ne sont que cinq au départ cette année.

Avec un temps de 3:15.267, le Japonais Kamui Kobayashi a devancé de 0,555 seconde la Rebellion pilotée par l'Américain Gustavo Menezes. La deuxième Toyota, celle de l'équipage composé de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazumi Nakajima, est elle à 1,382 seconde.

"On a bien travaillé sur notre rythme de course et je suis très content avec la voiture", a affirmé Kobayashi, un ancien pilote de Formule 1, soulignant toutefois que les conditions climatiques pourraient être très différentes pour la course, avec de la pluie annoncée.

Il s'est avoué un peu déçu de ne pas avoir pu battre son temps de la pole de 2017, également sur Toyota, de 3:14.791. Mais il a dû interrompre son dernier tour lancé après avoir dépassé les limites de la piste ce qui aurait annulé son temps.

Toyota vise une 3e victoire consécutive dans la Sarthe après avoir remporté l'épreuve les deux années précédentes avec notamment l'Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1. Celui-ci ne prend toutefois pas part à l'épreuve cette année.

- "Balance de performance" -

Une "balance de performance" (BoP) vise également à réduire les écarts entre les voitures. Elle pourrait avantager sur l'ensemble de la course les Rebellion, pourtant moins véloces que les Toyota.

Pascal Vasselon, directeur technique de l'équipe japonaise, a jugé vendredi que l'écurie japonaise avait perdu une grande partie de son avantage en raison de cette BoP. "Il semble qu'il va pleuvoir et qu'il va pleuvoir un certain temps", a-t-il également souligné, estimant que cela pourrait aussi influer sur le résultat de l'épreuve.

Le départ de la course, qui a lieu exceptionnellement en septembre après avoir été reportée en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, sera donné samedi à 14h30.

Les qualifications se déroulaient pour la première fois cette année avec un système d'"hyperpole". Mais celle-ci s'est déroulée devant des tribunes vides, l'épreuve étant organisée à huis-clos en raison du Covid-19.

Dans la catégorie LMP2, c'est l'Oreca N°6 de Filipe Albuquerque, Paul Di Resta et Philip Hanson qui a réalisé le meilleur temps.

Cet honneur est revenu en catégorie LM GTE PRO à la Porsche 911 RSR de Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Frédéric Makowiecki et en catégorie LM GTE AM à la Ferrari 488 de Côme Ledogar, Oswaldo Negri Jr et Francesco Piovanetti.