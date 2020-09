Mark et son chien survivent à une attaque d'alligator: "J'ai hurlé à Rex de s'enfuir" (vidéo)

Alors qu'il promenait son chien Rex il y a quelques jours, Mark a été attaqué par un alligator d'environ 2,5 mètres. Cet Américain s'en est sorti avec une soixantaine de points de suture, mais il est reconnaissant d'avoir toujours sa jambe. Rex n'a pas été blessé lors de l'attaque.

"Quand vous vous baladez au bord de l'eau, faites attention à ce qui se passe autour de vous".

C'est le conseil de Mark Johnson.

Alors qu'il promenait son chien Rex il y a quelques jours, cet Américain a été attaqué par un alligator.

"J'ai vu un alligator au loin. Mais il est arrivé rapidement. Il était très agressif", a-t-il raconté à nos confrères de CNN.

Alors qu'il hurle à Rex de s'enfuir, son pied glisse dans la boue, donnant à l'alligator une chance de l'attaquer. Le reptile de près de 2,50 mètres a failli le traîner dans l'eau.

"Il a commencé à mordre assez fort et à me tirer vers l'eau... Alors, j'ai pensé que je devais le frapper".

Son intuition fut la bonne car elle lui a probablement sauvé la vie.

"Vous n'avez que quelques secondes pour réagir", a-t-il tenu à prévenir.

Mark s'en sort avec une soixantaine de points de suture, mais il est reconnaissant d'avoir toujours sa jambe.

"Heureusement, il a ouvert la gueule et s'en est allé. Il aurait pu facilement me déchirer la chair et après la chair, vous parlez de muscles et d'os, et c'est l'amputation assurée".

Un spécialiste est arrivé sur les lieux pour emmené l'animal dans une ferme d'alligators.

Mark a également tenu à préciser que Rex n'a pas été blessé lors de l'attaque.