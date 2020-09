Palais de Justice de Bruxelles: voici quand les échafaudages pourraient être retirés selon le ministre

La Régie des Bâtiments vise l'aboutissement des rénovations des façades du Palais de Justice de Bruxelles pour 2030, a indiqué le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) en réponse à une question de la députée Kathleen Bury (Vlaams Belang). On estime le coût de cette rénovation à 87 millions d'euros.

Le mastodonte de la place Poelart est déjà cerné d'échafaudages depuis 1987. Et ils devraient encore y rester un certain temps. La Régie des Bâtiments, qui gère les bâtiments de l'Etat, table sur 2030 comme délai pour boucler la rénovation des façades. La rénovation de l'intérieur durera encore plus longtemps. On ne pourra en estimer le coût que quand un bureau multidisciplinaire aura été chargé d'examiner le dossier.

En novembre 2018, Jan Jambon avait déjà indiqué que les échafaudages devraient être retirés en 2030. Il était alors ministre en charge de la Régie des bâtiments.