Pluie de records au Télévie: Johnny, Angèle, Matt Pokora... un même donateur offre plus de 860.000 euros pour des disques d'or

C'est la 32ème édition de notre opération de récolte de dons pour la recherche contre le cancer. Premier événement de la journée, c'était ce matin la vente des disques d'or avec des pièces exceptionnelles d'Angèle en passant par Johnny Hallyday et un record historique: des ventes pour 1 million d'euros.

La magie a opéré ce matin sur les ondes de Bel RTL. Un disque d'or de la chanteuse d'Angèle a été vendu aux enchères 400.000 euros. Un record. Un peu plus tard dans la matinée, même montant pour un disque de Johnny Hallyday: 400.000 euros. Record égalé.

Moment émotion

Pour les deux disques, un même et généreux donateur prénommé François. L'homme qui préfère resté anonyme a également déboursé 65.900 euros pour le disque d'or "Pyramide" du chanteur Matt Pokora. François est un habitué du rendez-vous du Télévie. "J'ai aujourd'hui une pensée pour mes parents. Merci de m'avoir transmis les gênes de la solidarité et du goût du partage. Malgré leur départ, il y a 22 et 17 ans, ils m'inspirent encore bien souvent. Merci à vous tous les aînés. Dans la chaîne de la vie, vous êtes le maillon fort", a déclaré le généreux donateur.

Durant 4 heures, la vente des disques d'or s'est enchaînée et les enchères ont décollé: 10.100 euros pour celui de Loïc Nottet, 10.000 euros pour le rappeur marseillais Soprano, 17.000 euros pour Lady Gaga. D'autres disques ont été mis aux enchères tout le long de la matinée récoltant un montant total d'un millions d'euros. Un début de journée exceptionnelle pour le samedi de clôture du Télévie.

Pour rappel, la 32e édition du Télévie, l'opération de récolte de dons de RTL Belgium au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer s'achève ce samedi soir.

