Décès Ruth Bader Ginsburg - Ruth Bader Ginsburg aura une statue à New York

(Belga) Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême des États-Unis décédée vendredi, aura une statue à son effigie dans le quartier de Brooklyn à New York, a annoncé Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de New York.

"La juge Ruth Bader Ginsburg a recherché de manière désintéressée la vérité et la justice dans un monde qui divise, donnant la parole aux exclus et défendant ceux qui sont écartés par la haine et l'indifférence. En tant qu'avocate, juriste et professeure, elle a redéfini l'égalité des hommes et femmes et des droits civiques. Elle était une figure monumentale de l'égalité, et nous pouvons tous convenir qu'elle mérite un monument", a déclaré M. Cuomo. Dans les prochains jours, le gouverneur mettra en place un comité qui réglera des questions telles que la commission de fabrication de la statue, la sélection de l'artiste et l'emplacement de la statue. (Belga)