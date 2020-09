La journée mondiale du nettoyage a attiré beaucoup moins de bénévoles à la côte belge 

Ce samedi, c'était le World Clean Up Day, la journée mondiale du nettoyage. D'habitude, l'événement est organisé en mars, mais il a été repoussé à cause de la crise sanitaire. Des opérations de ramassage des déchets ont eu lieu dans les villes et sur les plages. L'une de nos équipes envoyées à la côte belge a constaté une fréquentation bien moins importante que l'année passée.

Quand certains goûtent aux plaisirs de la plage, les bénévoles s’affairent dans les dunes. Nous y avons rencontré la famille Wydouw. Pour la quatrième fois d’affilée, elle participe à l’opération nettoyage sur la plage de Coxyde. Un moment ludique et utile. "J'ai trouvé des canettes de bière, on a un verre de bière, j'ai même trouvé un préservatif…", lance la maman. Dans son sac, la famille a récolté plusieurs kilos de déchets. Malgré tout, cette moisson a comme un goût de trop peu. "Il y a beaucoup de gens qui marchent. S'ils marchaient tous avec un petit sac et le remplissaient, ce serait magnifique. Mais je n'en vois pas beaucoup qui nettoient", regrette Olivier, le papa. Normalement c'est au mois d'avril... les gens ne sont pas trop au courant C'est un gros contraste avec l’année passée, où 7.500 volontaires s'étaient rassemblés sur la côte belge. Cette fois, en dehors d’une poignée d’élèves de son école de voile, Christelle Smet ne peut que constater, impuissante, l’absence de bénévoles. "Ils n'ont pas l'habitude non plus. Normalement c'est au mois d'avril. C'est dans le calendrier, dans la presse. Il y a des communications partout. Donc les gens, je dois dire, ne sont pas trop au courant", explique-t-elle. Repoussé à cause du Covid, ce grand nettoyage de printemps en septembre a donc moins mobilisé. A l’exception peut-être des politiques, de Sophie Wilmès un sac poubelle en main, à la maire de Paris Anne Hidalgo… pour elles, l’occasion était trop belle de soigner autant la planète que leur image.