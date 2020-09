Qualité de l'alimentation dans les écoles: Daerden a demandé 5 millions de plus

(Belga) Frédéric Daerden, ministre du Budget, de l'Égalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, a demandé 5 millions d'euros supplémentaires par an dans le cadre de l'ajustement budgétaire pour renforcer la qualité de l'alimentation dans les écoles, explique-t-il dans l'édition du 7Dimanche.

"On sera alors déjà à 10 millions par an en 2021. On augmentera de 5 par an. Si mes collègues sont d'accord. Cela permettra dès janvier de renforcer les circuits courts et d'augmenter le nombre d'enfants qui vont pouvoir en bénéficier en maternelles. Nous voulons étendre d'ici la fin de la législature le repas de midi chaud quatre fois par semaine pour l'ensemble des maternelles", précise-t-il. Frédéric Daerden se dit, par ailleurs, convaincu qu'il faut "rendre obligatoire l'école à 4 ans voire 3 ans. Le débat est au niveau fédéral mais nous devons pouvoir peser". (Belga)