Gard: fin des pluies torrentielles, reprise des recherches pour une disparue

Les recherches pour retrouver une femme de 64 ans portée disparue samedi dans le massif des Cévennes après un violent épisode pluvieux et orageux ont repris dimanche, a-t-on appris auprès des pompiers du Gard.

"Nous avons une équipe cynophile en plus des équipes engagées pour scruter les deux berges de l'Hérault autour du point où la personne a été repérée avant sa disparition. Une reconnaissance sera faite aussi par hélicoptère", a indiqué à l'AFP le commandant des pompiers du Gard Eric Agrinier.

L'aide-soignante de 64 ans aurait été vue pour la dernière fois à bord de sa voiture à proximité de la localité de Pont-de-l'Hérault.

Les violents orages et les trombes d'eau qui avaient frappé cette zone de montagne samedi ont pris fin vers le milieu de la nuit et la vie reprenait son cours dimanche dans les localités touchées.

Aucun blessé n'est à dénombrer et les dégâts concernent surtout des routes secondaires, des maisons touchées par les crues et le réseau d'eau dans une poignée de villages qui devront être approvisionnés.

Météo-France a levé pendant la nuit la vigilance rouge pluie-inondations et crues pour le Gard et plus aucun département ne se trouvait en vigilance orange inondations ou orages tôt dimanche.

A Anduze, ville de 3.400 habitants, où la rivière Gardon a brutalement monté, entraînant l'évacuation d'un quartier, les eaux ont nettement redescendu, a constaté une journaliste de l'AFP. Des habitants dont les maisons ont été touchées par les eaux passaient dans les rues, équipés de seaux et de raclettes pour nettoyer les restes de boue. Les pompiers vont également aider au pompage.

Plus de 45 sauvetages ont dû être réalisés en quelques heures samedi et quelque 400 personnes ont dû être mises en sécurité d'Anduze à Valleraugue en passant par Saint-Jean-du-Gard. Avec la fin de cet épisode pluvieux et orageux et de "la phase critique", "elles peuvent maintenant rentrer chez elles", a indiqué M. Agrinier.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili ont annoncé qu'ils se rendraient dimanche après-midi dans le Gard.

Les épisodes cévenols se produisent en général à l'automne, quand la mer Méditerranée est la plus chaude, favorisant alors une forte évaporation. Ces masses d'air chaud, humide et instable remontent vers le nord provoquant de fortes pluies.