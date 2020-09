Sanctions anti-Iran: la Russie dénonce l'affirmation "illégitime" de Washington

(Belga) Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé dimanche la déclaration unilatérale par les Etats-Unis que les sanctions des Nations unies étaient de nouveau en vigueur, soulignant que les affirmations de Washington étaient dénuées de fondement légal.

"Les initiatives et actions illégitimes des Etats-Unis ne peuvent par définition avoir de conséquences internationales légales pour les autres pays", a déclaré le ministère dans un communiqué. La Russie, un allié clé de l'Iran, a accusé Washington de se prêter à une "performance théâtrale" et a souligné que les déclarations américaines "ne correspondent pas à la réalité". Elle a accusé les Etats-Unis de "chercher à forcer tout le monde à porter des lunettes de réalité virtuelle" et à accepter sa vision des faits. L'attitude de Washington a porté "un grand coup à l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU", et a montré ouvertement du "mépris pour ses décision et pour la législation internationale dans son ensemble", ajoute Moscou. "C'est inacceptable, et pas seulement pour nous mais pour les autres membres du Conseil de sécurité aussi", a avancé le ministère russe. La Russie a déclaré "soutenir pleinement" la position de la majorité des membres du Conseil de sécurité selon laquelle les initiatives de Washington sont légalement "nulles". Elle a ajouté que les efforts pour obtenir la mise en oeuvre de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien seraient poursuivis. (Belga)