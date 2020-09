Coronavirus - Les fonctionnaires fédéraux recevront cinq masques supplémentaires

(Belga) Chaque fonctionnaire fédéral recevra fin septembre cinq masques en tissu supplémentaires aux cinq déjà distribués en mai, annonce dimanche vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique David Clarinval.

"Pour les membres du personnel de l'Etat, si le télétravail n'est pas possible et qu'ils s'approchent à moins d'un mètre et demi de leurs collègues ou d'autres citoyens, porter un masque est indispensable", souligne le ministre. Il s'agit au total de 900.000 pièces, déjà stockées en Belgique et faisant partie du lot de 18 millions de masques dont l'achat avait été organisé par la Défense. (Belga)