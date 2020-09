Week-end à oublier pour Vanthoor/Weerts à Hockenheim

(Belga) Avec une 14e place et une 27e place, les Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi) ont vécu une troisième manche d'ADAC GT Masters difficile ce week-end à Hockenheim, en Allemagne.

Quatrièmes du championnat allemand réservé aux GT3 avant cette troisième manche, Dries Vanthoor et Charles Weerts ont vécu un week-end cauchemardesque avec à peine deux points marqués. Les pilotes de l'équipe belge WRT ont terminé 14e de la Course 1 du samedi (60 minutes) avant de terminer 27e ce dimanche, notamment après avoir reçu une pénalité pour infraction lors de l'arrêt aux stands. L'équipe WRT peut se consoler avec un podium en Course 2 pour sa deuxième Audi R8 LMS, pilotée par l'Italien Mirko Bortolotti et le Suisse Rolf Ineichen, qui a terminé 3e. Autre belge engagé, Niels Lagrange (Lamborghini) n'a pas été plus en verve avec un double abandon. Les courses ont été remportées par la Porsche des Allemands Christian Engelhart/Michael Ammermüller le samedi et l'Audi du Suisse Patric Niederhauser et du Suf-Africain Kelvin van der Linde le dimanche. (Belga)