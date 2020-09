Premier contact entre Donald Trump et Yoshihide Suga

(Belga) Le président américain Donald Trump et le nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga ont réaffirmé dimanche la solidité de leur alliance et leur "vision commune d'une région indo-pacifique libre et ouverte" lors de leur premier contact téléphonique, selon la Maison Blanche.

Yoshihide Suga, 71 ans, avait été élu mercredi nouveau Premier ministre du Japon par le Parlement, en remplacement de Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé. La Maison Blanche a rapporté que Donald Trump avait félicité son nouvel interlocuteur pour son élection lors de leur discussion. "Les deux dirigeants ont discuté de l'importance de maintenir notre vision commune d'une région indo-pacifique libre et ouverte", a dit la présidence américaine. Cette région est de plus en plus dominée par la Chine qui a des différends territoriaux avec plusieurs de ses voisins en mer de Chine méridionale. Les deux dirigeants se sont également engagés à "renforcer l'alliance Etats-Unis-Japon et à travailler ensemble au renforcement de l'économie mondiale", a ajouté la Maison Blanche. (Belga)