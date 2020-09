Des Iraniens manifestent à Bruxelles pour la libération de prisonniers politiques

(Belga) Une cinquantaine de manifestants, majoritairement iraniens, se sont rassemblés devant le Parlement européen, dimanche après-midi, pour demander la libération de prisonniers politiques, et en particulier de l'avocate et activiste Nasrin Sotoudeh.

Les manifestants, qui portaient des pancartes avec des photos de prisonniers politiques, exigent que cette dernière ne subissent pas le même sort que le lutteur Navid Afkari, accusé du meurtre d'un fonctionnaire lors de manifestations contre le gouvernement en 2018 et exécuté par Téhéran à la mi-septembre. Ils réclament également la fin de la peine de mort et demandent le soutien des parlementaires européens, des responsables politiques et des organisations des droits de l'homme. (Belga)