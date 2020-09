Coronavirus - Pas de leçon à l'école communale de Houdeng-Goegnies pendant deux semaines

(Belga) Il n'y aura pas de leçon à l'école communale de Houdeng-Goegnies pendant deux semaines après le contrôle positif au Covid-19 d'une enseignante. L'établissement est fréquenté par quelque 300 élèves, a indiqué Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière, confirmant une information de la presse locale.

L'école communale de Houdeng-Goegnies va rester fermée, sauf garderie, pendant deux semaines dès lundi. La raison de la fermeture "par précaution", ont souligné les instances communales louviéroises, s'explique par la tenue d'une réunion des enseignants en fin de semaine dernière à laquelle a participé une enseignante du maternel testée positive au Covid-19 et qui a donc eu des contacts avec ses collègues. "Il n'y aura donc pas d'enseignants pendant deux semaines dans l'école et donc pas de leçon", a indiqué Françoise Ghiot, échevine de l'enseignement de La Louvière. "La mesure a été prise par précaution. Par contre, une garderie pour les enfants du primaire sera assurée par un enseignant qui n'était pas présent à la réunion et qui s'est porté volontaire". (Belga)