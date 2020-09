Coronavirus - Engis: une crèche et la Maison Communale d'Accueil de l'Enfance fermées pour 14 jours

La crèche 'Petibonum' et la Maison Communale d'Accueil de l'Enfance (MCAE) 'Les petites fripouilles', situées sur la commune d'Engis (province de Liège), vont être fermées pour une durée de 14 jours à la suite de l'infection d'un membre du personnel au Covid-19, a indiqué dimanche le bourgmestre de la commune Serge Manzato.

"Nous venons d'apprendre qu'un membre de notre personnel de crèche et MCAE vient d'être testé positif au COVID. Par mesure de précaution, et conformément au protocole défini par l'ONE, l'ensemble du personnel de ces structures et les enfants sont mis en quatorzaine", a-t-il indiqué sur sa page Facebook. Au total, les 15 membres du personnel de ces deux établissements vont être placés en quatorzaine et une trentaine d'enfants devront rester chez eux. Dimanche, la direction a contacté les parents ainsi que le personnel des établissements concernés, afin qu'ils soient informés de la procédure en cours. Par ailleurs, un protocole de nettoyage et de désinfection des bâtiments va être mis en œuvre.