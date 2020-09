L'humoriste américain Jimmy Kimmel a ouvert la cérémonie des Emmy Awards en mode virtuel

(Belga) L'humoriste américain Jimmy Kimmel a entamé dimanche soir à Los Angeles la présentation de la soirée des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour le petit écran aux Etats-Unis, où les vainqueurs recevront cette année leur récompense à domicile en raison de la pandémie.

La 72e édition des Emmy Awards se déroule cette année sous la forme d'un show 100% virtuel, avec l'humoriste Jimmy Kimmel seul aux commandes dans une salle de Los Angeles déserte. Sur scène pour cette soirée baptisée avec humour "Pandemmys", il s'est adressé à une foule recrée de manière numérique sur base des années précédentes. Il a toutefois été rejoint en début de cérémonie par l'actrice américaine Jennifer Anniston. Les deux premières récompenses ont été attribuées aux acteurs Catherine O'Hara et eugene Levy pour leurs rôles principaux dans la comédie Schitt's Creek. La mini-série "Watchmen" part favorite avec 26 nominations dans sa catégorie, et son univers sombre et chaotique reflète à merveille l'air du temps. Axée autour du massacre de plusieurs centaines d'habitants noirs de la ville de Tulsa (Oklahoma) en 1921 par des émeutiers blancs, "Watchmen" plonge en effet au coeur des violences racistes et brutalités policières, des thèmes qui sont cruellement d'actualité aux Etats-Unis depuis la fin mai. (Belga)