Après l'impact sanitaire, les maisons de repos face à un impact économique?

Alors que, jusqu'il y a peu, on évoquait des files d'attente pour obtenir une chambre dans une maison de repos, désormais un lit sur dix n'y est plus occupé. Des familles auraient peur de placer leur proche, craignant d’en être séparé en cas de retour d'un confinement strict. Ce manque pourrait avoir des conséquences négatives pour certains employés avec des contrats non renouvelés ou le passage à un CDI (Contrat à durée indéterminée) qui est reporté.