Outil, confiance et sens: voici la recette d'un télétravail qui fonctionne

Le télétravail a carrément explosé depuis 5 mois. Comprend-on mieux les facteurs-clés de succès pour l’employeur et le travailleur ?

Sans surprise, les entreprises qui pratiquaient le télétravail avant la crise étaient bien mieux préparées à ce bouleversement. C’est le cas par exemple chez AXA ou les 3.200 employés pouvaient travailler de chez eux depuis 2017. Sans une telle préparation, le télétravail peut créer des problèmes de communication, de motivation et de productivité.

Quelles sont les bonnes recettes pour un télétravail réussi en entreprise ?



1. Outillage technique suffisant

Les bons logiciels, le bon matériel, une connexion internet fiable. Et une formation sur ces outils. Sinon, vous pourrez faire ce que vous voulez, cela fonctionnera de manière chaotique.

2. Confiance et sens

Ensuite, et là cela devient plus compliqué, le télétravail nécessite deux choses fondamentales : la confiance et la foi dans le sens de son travail.

Les télétravailleurs qui sentent qu’on leur fait confiance sont plus motivés. Cette motivation est cruciale en l’absence des interactions journalières au bureau.

A) Confiance

Comment fabrique-t-on cette confiance ? D’abord par le leadership, le professionnalisme des managers qui doivent organiser le travail à distance, fixer des objectifs, des résultats à atteindre qui soient clairs, expliquer aussi le sens du travail à réaliser car ils ne pourront pas interagir aussi facilement que lorsque le travailleur est dans l’entreprise. En pratique, on peut dire que les résultats et la confiance devraient affranchir le travailleur et le manager du contrôle tatillon des heures prestées.

B) Sens

Si vous travaillez déconnecté de vos collègues, de votre environnement habituel et de votre management, pour être motivé vous devez vraiment croire à ce que vous faites, d’abord au sens de votre travail, mais aussi à la raison d’être de l’entreprise pour laquelle vous travaillez.

100% de télétravail ?

Surtout pas. Le télétravailleur doit rester en contact physique avec ses collègues et manager au moins une fois par semaine. Avec l’enjeu de réinventer à la fois le déroulement de cette journée et l’espace physique permettant ces échanges. Les bureaux actuels ne sont en général pas configuré pour permettre ces échanges.