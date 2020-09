Mystère à Maubeuge où la Sambre a régulièrement une couleur orange depuis fin août: la Belgique doit-elle s'inquiéter?

Maxime est belge mais habite depuis peu en France à quelques kilomètres de la frontière. Alors qu'il se trouvait à Maubeuge ce week-end, il a constaté une couleur inhabituelle dans la Sambre. "Personne ne semble s'inquiéter de la pollution qui se déverse sur la Sambre a la frontière française et qui se déverse vers la Belgique", signale-t-il via notre bouton orange Alertez-nous.

En effet, le cours d'eau serpentant dans les parties française et belge du Hainaut arborait par endroit une teinte orange rouille ce samedi. Le phénomène se répète régulièrement depuis trois semaines selon Maxime. Il a pu le constater par lui même à trois reprises et à différents endroits. La presse française s'est également interrogée sur l'origine de cette couleur. "Plus de dix jours après une première pollution de la rivière, un phénomène similaire est donc de nouveau visible dans le centre-ville de Maubeuge. La situation est cette fois moins critique", relatait ainsi le quotidien La Voix du Nord le 10 septembre.

La commune de Maubeuge avait d'abord envisagé d'interdire la pêche sur le cours d'eau avant de se rétracter, les prélèvements réalisés par les autorités compétentes n'ayant révélé aucune dangerosité ni d'impact sur la faune et la flore, indiquait le journal local.

La situation n'inquiète pas vraiment non plus du côté belge. La Direction générale opérationnelle "Mobilité et Voies hydrauliques" du Service public de Wallonie (SpW) affirme être au courant de ces épisodes mais indique ne pas avoir davantage d'information.

Il semblerait que le phénomène soit local et la Wallonie réfute l'avoir observé en Belgique. L'hypothèse avancée pour expliquer ces eaux brunes, serait des eaux de ruissellements suite à des orages.