Châtelet: ras-le-bol des déchets répugnants, la commune demande aux citoyens de dénoncer les dépôts clandestins

La Ville de Chatelet (région de Charleroi) vient de lancer une campagne pour inviter les citoyens à signaler toute incivilité environnementale tel que l'abandon de déchets, les combustions de déchets, les déjections canines et autres.

Des canettes, des fruits pourris et toute sorte de déchets répugnants, c’en est assez à Chatelet. "Nous étions dans notre véhicule donc bien reconnaissables et la personne est vraiment venue à 50 mètres de nous faire le dépôt devant nos yeux", relate Marie-pierre Martin, agent constatateur environnemental pour la ville de Chatelet.

Mais la présence d’agents comme Marie-Pierre ne suffit plus. Les pollueurs choisissent des endroits de plus en plus reculés. Alors, la Ville demande aux citoyens de dénoncer les incivilités, eux aussi. Depuis le début de l'année 2020, 500 dépôts clandestins ont été constatés, avec une légère hausse pendant le confinement.

Les amendes peuvent aller de 50 à 100.000 euros.