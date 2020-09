Coronavirus: les organisateurs d'événements annulés pourront continuer à donner un bon à valoir plutôt qu'un remboursement

Jusqu'à la fin de l'année, les organisateurs d'événements seront autorisés à délivrer un bon à valoir, et non à un remboursement pur et simple des tickets, s'ils sont contraints d'annuler leur événement pour cause de coronavirus, a annoncé lundi la ministre en charge de la Protection des consommateurs, Nathalie Muylle (CD&V). La mesure vise à éviter que les organisateurs d'événements ne se retrouvent difficultés financières. Selon des consultations qu'elle a eues avec ces professionnels, le secteur s'attend encore à des difficultés dans les mois qui viennent en raison de la pandémie. "C'est pourquoi j'ai décidé en concertation avec les acteurs du secteur de prolonger le régime de bons à valoir jusqu'à la fin de l'année pour les événements qui doivent être annulés en raison du coronavirus", a indiqué la ministre. Cette facilité avait été adoptée le 19 mars dernier pour une période de trois mois. Début juin, elle avait déjà été prolongée une première fois pour trois mois.