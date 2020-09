Récidiviste, Steve a pris tous les risques pour semer la police à Jumet avec sa nouvelle voiture: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi Steve à une peine de travail de 100 heures. L'homme âgé de 37 ans a reconnu avoir tenté de semer la police au volant de son nouveau véhicule en défaut d'assurance et d'immatriculation. Le ministère public avait requis une peine d'un an de prison ferme contre le prévenu.

Le 20 décembre 2018, Steve s'est rendu à la pharmacie à Jumet au volant de son nouveau véhicule, acheté récemment via un crédit. La voiture n'était toutefois pas encore assurée et immatriculée, ce qui avait attiré l'attention des policiers. Le prévenu avait alors accéléré pour tenter de les semer, commettant plusieurs infractions au passage. Face à la dangerosité de la conduite du prévenu, la police avait été contrainte d'arrêter la course-poursuite. Par la suite, les policiers ont cependant remarqué un véhicule bâché devant le domicile de la compagne du prévenu.

Une peine d'un an de prison ferme avait été requise par le ministère public, le casier judiciaire de Steve comportant cinq pages, avec dix condamnations devant le tribunal de police entre 2006 et 2015. Le trentenaire se trouvait en état de récidive. La confiscation de son véhicule avait également été requise. Me Poisson, à la défense, avait plaidé une peine de travail, admettant que son client n'avait pas eu le comportement et la réaction adéquate face à la situation.