Greenpeace Bruxelles lance une campagne pour plus de journées sans voiture

Greenpeace Bruxelles a lancé lundi la campagne "La rue est à vous!" pour obtenir un dimanche sans voiture par mois d'avril à septembre à partir de 2021, au lendemain de l'évènement qui a lieu une fois par an dans la capitale.

Le but est de demander à la Région de Bruxelles-Capitale d'étendre le dispositif existant à six dimanches sans voiture par an. Une pétition a été lancée afin d'exiger la multiplication de ce dispositif et a recueilli déjà près de 3.000 signatures, selon Greenpeace Bruxelles. "La campagne "La rue est à vous!" se veut constructive à l'égard de la Région de Bruxelles-Capitale et inclusive vis-à-vis de tous les citoyens, quels que soient leur mode de transport habituel ou besoins spécifiques", selon l'association. "Nous souhaitons, grâce à cette campagne et aux opportunités offertes par la journée sans voiture, imaginer ensemble la ville de demain", conclut Greenpeace Bruxelles.